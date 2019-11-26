«مكافحة الأمراض» يعلن توفر أطباء لعلاج مرضى اللشمانيا في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 12:48 صباحا
مصابون باللشمانيا يتلقون العلاج في مستشفى تاورغاء العام، 22 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، توفر أطباء جلدية لعلاج مرضى اللشمانيا، بالمقر المؤقت لمستشفى تاورغاء العام، وذلك بالتنسيق مع المستشفى ومنظمة الصحة العالمية.

ويتواجد أطباء الجلدية أيام ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة مساء، والخميس «من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا»، حسب بيان نشره المركز، الإثنين، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وأعلن المركز فرع مصراتة، افتتاح عيادة خاصة في مقره لعلاج مرضى اللشمانيا بمحيط المدينة.

ومن الصعب تحديد مؤشر معين لإحصاء المصابين بـ«اللشمانيا»، ولكن حسب التقديرات والإحصاءات المتوافرة يبلغ عدد المرضى في العقود الثلاثة الأخيرة نحو 100 ألف إصابة، من بينها نحو عشرة آلاف حالة سجلت السنة الماضية. حسب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

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وقبل أسبوعين، أرسل مدير المستشفى نداء استغاثة إلى كل الأطباء من مختلف المدن والمناطق، لمد يد العون ومشاركتهم في علاج المرض، الذي انتشر في المدينة من جديد، لافتًا إلى أن الأطباء المتعاونين معهم من منظمة «أطباء بلا حدود» لا يتعاملون مع مرضى اللشمانيا ويعالجون الحالات المرضية الأخرى.

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وشكا مدير المستشفى من نقص الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن حالات الإصابة بالمرض بلغت 800 حالة منذ شهر أبريل الماضي وحتى مطلع أكتوبر، كان من بينهم رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك.

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