«القابضة» تعلن عودة الاتصالات والإنترنت بعد إصلاح «كابل مصراتة»

من أعمال صبانة كابل الألياف البصرية في الجبل الغربي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، مساء الإثنين، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بعد إصلاح كابل الألياف البصرية قرب مدينة مصراتة غرب البلاد.

وقالت الشركة في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخه منه: «بفضل جهود فرق العمل والصيانة بشركة هاتف ليبيا، تمت إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت»، بعد إصلاح العطل الذي نتج عنه انقطاع وتذبذب الخدمات من مصراتة حتى إمساعد شرقا ومناطق جنوب غرب وشرق البلاد.

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وشهدت مدن ومناطق شرق وجنوب ليبيا، انقطاعا وتذبذبا في خدمات الاتصالات والإنترنت لشركتي «ليبيانا» و«المدار الجديد»، بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية في مدينة مصراتة. وقال أحد مهندسي شركة «هاتف ليبيا» في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن قطع كابل الإلياف البصرية بمصراتة نتج عنه انقطاع وتذبذب الخدمات من مصراتة حتى إمساعد شرقا ومناطق جنوب غرب وشرق البلاد.

وتعاني شركات الاتصالات من أعمال الحفر العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات، دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.