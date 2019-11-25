شركة الكهرباء تبحث الاحتياجات المطلوبة لتغذية آبار المياه في الزنتان

المدير التنفيذي لشركة الكهرباء علي ساسي، مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني, 25 نوفمبر 2019 (شركة الكهرباء)

بحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، الاحتياجات المطلوبة لتغذية كافة آبار المياه بالمدينة.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الإثنين، بمقر الشركة الرئيسي في السواني حضره أعضاء من المجلس البلدي الزنتان، ومستشار المدير التنفيذي ومدير عام التوزيع ومدير إدارة الجبل ومدير إدارة متابعة مشروعات الجهد المتوسط بالإدارة العامة لمشروعات التوزيع، ومدير إدارة مشروعات التوزيع ومدير دائرة متابعة المشروعات.

ووفق بيان للشركة العامة للكهرباء، تم حصر كافة الاحتياجات اللازمة لتغذية آبار المياه بمنطقة الجبل الغربي، والتي من ضمنها مدينة الزنتان، وإحالة تلك الاحتياجات إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق،، كما تم إصدار التعليمات لإدارة التوزيع بالمنطقة بشأن تذليل كافة الصعاب وإيجاد حلول للمختنقات بالشبكة العامة بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع ناقش أيضا المشاريع الاستراتيجية لتغذية مناطق الجبل الغربي، ولفت مدير إدارة متابعة مشروعات الجهد المتوسط بالإدارة العامة لمشروعات التوزيع، إلى أن العمل يتقدم في هذه المشروعات بنسب إنجاز متقدمة.

وشدد المدير التنفيذي للشركة على ضرورة تعاون وتجاوب مناطق الجبل الغربي، خلال الذروة الشتوية القادمة، فيما يخص برنامج طرح الأحمال، حفاظاً على استقرار الشبكة وتفادياً لحدوث إظلام تام.