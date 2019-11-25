سيارات لتوزيع المياه بأسعار رمزية في أحياء طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 09:38 مساء

وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، رئيس الموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بإصدار تكليفاته لشركة المياه والصرف الصحي بطبرق، لتوزيع المياه عن طريق السيارات التابعة للشركة وبأسعار رمزية للأحياء المفتقرة لشبكات المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي بوالخطايبة والدرسي اليوم، وفق بيان للبلدية، إذ طالب رئيس المجلس التسييري شركة المياه بطبرق بتزويد البلدية بجدول توزيع المياه على المدينة.

المؤسسة الوطنية للموارد المائية تعد بدعم بلدية طبرق للتغلب على نقص المياه

وأشار بوالخطابية إلى أن البلدية تعاقدت على العديد من المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي بطبرق.

حضر الاجتماع عضوا المجلس التسييري هاشم أمصادف ومنصور امداوي، ووكيل ديوان البلدية عبدالله اسحام ومدير إدارة الجودة مسعود الوهراني ومدير مكتب المشروعات المهندس نصر شرح البال، ومدير مكتب طبرق محمد أمحمد فرج، وعدد من المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية.

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