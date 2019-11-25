صنع الله يبحث مع شركة دراسات مكمنية أميركية بناء القدرات الفنية لمهندسي مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 09:26 مساء
المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس شركة دوقليار آند ماكنوتان الأمريكية، جون ولاس, 25 نوفمبر 2019 (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة الإسبانية مدريد، مع رئيس شركة دوقليار آند ماكنوتان الأمريكية، جون ولاس، المتخصصة في الدراسات المكمنية، سبل بناء القدرات الفنية لمهندسي المكامن بالمؤسسة والشركات التابعة لها.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين، وإعداد بعض الدراسات المكمنية للحقول النفطية والغازية، وفق أحدث التقنيات والأساليب المتبعة في هذا المجال، كما تطرّق لبناء القدرات الفنية لمهندسي المكامن بالمؤسسة والشركات التابعة لها.

حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج المهندس ابوالقاسم شنقير، وعن الشركة الأميركية مدير الدراسات المكمنية جون هورن بروك.

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