إطلاق نار على أعضاء «الظواهر السلبية» أثناء حملة أمنية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 08:50 مساء
المحال التجارية المجاورة لقسم المرور والتراخيص شمال أجدابيا التي استهدفت بحملة الإزالة: (تصوير: صلاح ناصف)

تعرض أعضاء جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة مساء اليوم الإثنين إلى رماية بواسطة أعيرة نارية أثناء قيامهم بحملة أمنية في مدينة أجدابيا شملت إزالة عدد من المحال التجارية المخالفة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ«بوابة الوسط» إنه أثناء إزالة المحال التجارية المخالفة المجاورة لقسم المرور والتراخيص بأجدابيا من قبل جهاز مكافحـة الظواهر السلبية والهدامـة تعرض أعضاء الجهاز إلى رماية بواسطة أعياره نارية من جهة حي شعبية أطلس مما أجبر عناصر الجهاز للرد على مصدر إطلاق النار.

وأضاف المصدر أنه أثناء الرماية لم يتعرض أحد لأي إصابات، واستكمل أعضاء الجهاز أعمالهم في إزالة المحال المخالفة بالكامل قبل أن ينتقلوا إلى مواقع أخرى لغرض إزالتها وإعادتها إلى ملكية الدولة.

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