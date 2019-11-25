مستشفى الجلاء في بنغازي يتسلم جثة عُثر عليها بضواحي الأبيار

متطوعو الهلال الأحمر أثناء انتشال جثة. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثة عُثر عليها في ضواحي الأبيار (62 كلم) شرق مدينة بنغازي، وفق مصدر طبي بالمستشفى.

وقالت المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الأجهزة الأمنية عثرت على الجثة بعد تلقيها بلاغًا من المواطنين عن مكان تواجدها، وقام قسم البحث الجنائي في الأبيار بنقلها وتسليمها لمستشفى الجلاء لعرضها على الطب الشرعي للتعرف على هوية صاحبها.

وأوضح المصدر أن الجثة تعود «لشخص كُبلت يداه خلف رأسه وأثار هجوم الحيوانات عليه أنحاء متفرقة من جسمه، وشوهت وجهه بالكامل بعد أن ألقيت الجثة في العراء»، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات على الفور، وفي انتظار تقرير الطبيب الشرعي.