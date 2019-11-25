«داخلية الوفاق» تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة الشرطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوفد الليبي المشارك في الاجتماع السنوي الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, 25 نوفمبر 2019 (داخلية الوفاق)

شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في الاجتماع السنوي الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي انطلقت فاعلياته اليوم بمدينة الرباط المغربية.

ووفق بيان للوزارة، ترأس الوفد المشارك عن «داخلية الوفاق»، وكيل الوزارة عميد خالد مازن، وعضوية مدير مديرية أمن طرابلس ومدير مديرية أمن زليتن ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

وأكد مازن خلال كلمته بالاجتماع، حرص الوزارة على مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعاون مع دول الجوار ومنطقة شمال أفريقيا وباقي دول العالم.

ولفت إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون المشترك مع الأمانة العامة للإنتربول والاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لأعضاء الشرطة في وزارة الداخلية من خلال مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.