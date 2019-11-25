ورشة عمل للتوعية من مخاطر الأسلحة الخفيفة بدعم إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 08:09 مساء
فعاليات ورشة العمل للتحذير من مخاطر الأسلحة الخفيفة (بعثة الأمم المتحدة)

اختتمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ورشة عمل تدريبية للتوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بدعم من حكومة إيطاليا.

وتناولت الورشة، التي شارك فيها 11 شابا وشابة، طرق التوعية بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة وضبطها، بهدف تعزيز قدرات المجتمع في ليبيا، حسب بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقالت مشاركة في الورشة من مدينة طبرق تدعى أريج: «قبل هذه الدورة، لم يكن لدي أدنى فكرة عن تخزين الأسلحة أو عن الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتدابير ضبطها. كانت هذه فرصة رائعة لأننا جميعا مهددون بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، على اختلاف أعمارنا ومناطقنا».

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وأضاف مشارك من صبراتة يدعى عماد: «أشكر دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على هذه الفرصة، خاصة ونحن نمرّ بوقت حرج تحتاج فيه بلادنا إلى أكبر قدر ممكن من برامج التوعية. لقد استمتعت بشكل خاص بالعنصر المتعلق بالنوع الاجتماعي في علاقته بالأسلحة الصغيرة والخفيفة». 

أما بركان المشارك من مدينة سبها، قال إن الورشة أتاحت له الفرصة لتعلّم كيفية التغلب على الصور النمطية: «على الرغم من أنني أعيش في بيئة معادية ومدى قربي من الأخطار، لم أكن مدركا لمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة»، وفق البيان.

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