«صحة الموقتة» تكلف مديرا جديدا لمستشفى الجلاء في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 08:00 مساء
المدير الجديد لمستشفى الجلاء في بنغازي الدكتور أحمد المجبري. (الإنترنت)

تولى الدكتور أحمد عبدالله رضيوة المجبري، اليوم الإثنين، مهام منصبه الجديد كمدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، بعد تكليفه بموجب قرار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة رقم (325) لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» على «إعفاء الاستاذ الدكتور خالد خليل الجازوي من مهامه كمدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بناء على طلبه».

وفي مادته الثانية نص القرار على تكليف الدكتور أحمد عبدالله رضيوة المجبري بمهام مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وتكليف الدكتور فوزي سليمان الثلثي «بمهام نائب المدير، وعلى أن يتولى التوقيع على الصكوك المدير العام كتوقيع ثان بعد المراقب المالي، وأن يتولى مهامه وفقًا للوائح والقوانيين».

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وفي الرابع من نوفمبر الجاري قدم مدير مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، الأستاذ الدكتور خالد الجازوي، استقالته من منصبه إلى وزارة الصحة بالحكومة الموقتة بعد حوالي أربع سنوات من تقلده للمنصب.

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