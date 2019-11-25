اتفاق بين «الخليج العربي» وشركة إنجليزية لإزالة الألغام بمسطح برقة لبدء المسح السيزمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 07:25 مساء
توقيع عقد لإزالة الألغام بمسطح برقة, 25 نوفمبر 2019 (شركة الخليج العربي للنفط)

وقعت شركة الخليج العربي للنفط، عقد لتنفيذ خدمات مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بالامتياز (57) بمسطح برقة مع شركة المدير الفني لشركة (RPS) الإنجليزية للطاقة والبيئة ديفيد دينمان.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم جمع دينمان، مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي محمد بن شتوان، وعضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات فضل الله احتيته، ومدير إدارة الجيوفيزياء صالح السنوسي.

ووفق البيان، فإن العقد الجديد يهدف لتهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السيزمي، وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة، فيما من المقرر أن تبدأ شركة RPS في نقل معداتها إلى ليبيا مطلع الأسبوع القادم.

وشدد البيان على أن المشروع يسعى لتمكين شركة الخليج العربي للنفط من تنفيذ مستهدفاتها بمسطح برقة، والعمل على رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه الشركة من نفط وغاز.

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