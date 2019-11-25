«الوطني لمكافحة الأمراض» يقرر مد حملة التطعيم ضد الإنفلونزا حتى 19 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 06:50 مساء
أحد المواطنين خلال تلقي التطعيم ضد مرض الأنفلونزا في أوجلة، 19 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)

قرر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، استمرار حملة التطعيم ضد الإنفلونزا حتي 19 ديسمبر المقبل، على كافة المدن الليبية في جميع المراكز الصحية.

وانطلقت حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا، يوم السبت 16 نوفمبر الحالي، بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والتي كان مقررا لها الانتهاء في 28 من الشهر ذاته، قبل قرار اليوم.

29 مركزا صحيا تقدم التطعيمات ضد الإنفلونزا في بنغازي.. و14 في سرت

وأصدر النجار، تعميما لمشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا، بشأن استمرار حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا، وفق بيان للمركز اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حدث في «مترو لندن».. سيدة ليبية تتصدى لجريمة كراهية ضد أسرة يهودية