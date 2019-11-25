ميناء بنغازي يستقبل 591 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 06:38 مساء

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل السيارات (قراند شيشيليا)، الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 591 سيارة قادمة من السوق الأوروبية، وفق الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي في بيان اليوم..

وكان الميناء استقبل أمس الأحد، سفينة نقل الحاويات «كنت شيب فون» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 229 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وتتكون الحمولة من 25 حاوية دقيق، و13حاوية قهوة، ومواد غذائية منوعة، ومواد منزلية، ومواد تنظيف وأثاث وسجاد، ومواد دعائية، وإطارات وزجاج سيارات، و53 حاوية سيارات مستعملة استيراد أميركي، حسب تصريحات الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، المنشورة على صفحة الميناء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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