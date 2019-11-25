وزير خارجية البحرين: زيارة السراج لم تضم «جدول أعمال لأي مواضيع سياسية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 05:30 مساء
فائز السراج، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة 24 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إلى المملكة لا تضم «جدول أعمال لأي مواضيع سياسية».

وشدد بن أحمد، في تغريدة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على أن «مملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة». 

السراج يبحث مع ملك البحرين مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا

وكانت حكومة الوفاق قالت إن السراج، بحسب أمس الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان تطرقت المحادثات التي حضرها مستشار السراج للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى البحرين فوزي عبد العال، لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.

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