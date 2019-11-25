رئيس تشاد يتهم قوى دولية بعرقلة تعيين شخصية موريتانية مبعوثا أفريقيا إلى ليبيا

الرئيس التشادي، إدريس ديبي، (أرشيفية: الإنترنت).

كشف رئيس تشاد، إدريس ديبي، عرقلة قوى دولية كبرى لم يسمها، مسعى الاتحاد الأفريقي لتعيين الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مبعوثًا خاصًّا إلى ليبيا.

وأكد ديبي مباركة الأمم المتحدة وأطراف دولية مقترح تعيين الاتحاد الأفريقي، ولد عبد العزيز كمبعوث إلى ليبيا في سياق رغبة الأفارقة المساهمة في حل للأزمة الليبية القائمة منذ سنوات، لكن قوى كبرى أجهضت المسعى وفق ما صرح في مقابلة أجرتها معه مجلة «جون أفريك» الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع.

يذكر أن اقتراح الاتحاد الأفريقي تعيين مبعوث خاص مشترك مع الأمم المتحدة قوبل بالرفض بعدما اعترض عليه بعض أعضاء مجلس الأمن.

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ويأتي إقصاء الأفارقة من أي دور رئيسي في حل الأزمة بالتوازي مع تزايد الحديث عن استبعاد دول الجوار الليبي من حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث دعا في وقت سابق الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة حضور تشاد والسودان والنيجر وتونس والجزائر ومصر.