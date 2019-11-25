الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية وارتفاح الموج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 03:31 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، تصل سرعتها غدا الثلاثاء إلى 25 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر قليلة الاضطراب، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 2.50 إلى 3 أمتار على ساحل الخمس ومصراتة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول غدا الثلاثاء، إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 إلى 3 أمتار.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب بوجه عام، ويكون مضطربا غدا الثلاثاء، على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة نظرا لاضطراب البحر، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر ما بين 21 و22 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 ومترين ويصل غدا الثلاثاء إلى 2.50 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر ما بين 22 و23 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الثوم يطيل العمر