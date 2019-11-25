الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية وارتفاح الموج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، تصل سرعتها غدا الثلاثاء إلى 25 عقدة.



وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر قليلة الاضطراب، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 2.50 إلى 3 أمتار على ساحل الخمس ومصراتة.



الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول غدا الثلاثاء، إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 إلى 3 أمتار.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب بوجه عام، ويكون مضطربا غدا الثلاثاء، على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة نظرا لاضطراب البحر، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر ما بين 21 و22 درجة مئوية.



الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

- تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح غربية إلى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 ومترين ويصل غدا الثلاثاء إلى 2.50 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر ما بين 22 و23 درجة مئوية.