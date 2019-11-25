«أجوكو» توقع عقدا لإزالة الألغام في «الامتياز 57» ببرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 02:19 مساء
توقيع اتفاق لإزالة الألغام في منطقة امتياز ببرقة بين «أجوكو» وشركة بريطانية، 25 نوفمبر 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

وقَّعت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، عقدًا مع شركة «آر بي إس» البريطانية لتنفيذ خدمات مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بمنطقة «الامتياز 57» في مسطح برقة.

ويهدف المشروع إلى تهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السايزمي، وعمليات الاستكشاف حسب البرامج المعتمدة بالخصوص، حسب بيان «أجوكو»، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسعى الشركة إلى تنفيذ عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة من أجل رفع احتياطاتها النفطية، وتعويض ما تنتجه الشركة من النفط والغاز الطبيعي.

وسبق توقيع هذا العقد، عقد اجتماع بين مسؤولين من «أجوكو» والشركة البريطانية، تم خلاله مراجعة بنود التعاقد بين الشركتين.

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