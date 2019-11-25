السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

انخفض الدولار بمقدار طفيف أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مسجلا 1.4072 دينار، بعد أن كان 1.4074 دينار في تعاملات أمس الأحد، حسب أسعار المصرف المركزي طرابلس.



في المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني من 1.8062 أمس الأحد إلى 1.8082 دينار في تعاملات اليوم، كما زادت العملة الأوروبية الموحدة من 1.5511 د‫ينار لليورو الواحد إلى 1.5516 دينار.



وانخفض الين الياباني أمام الدينار، إذ سجلت وروقة المائة ين نحو 1.29 دينار بعد أن بلغت 1.3 دينار أمس، فيما ارتفع اليوان الصيني إلى 0.2 دينار مقابل 0.199 دينار أمس.



وأما الليرة التركية فقد زادت بمقدار طفيف، من 0.2463 دينار أمس إلى 0.2465 اليوم، كذلك الفرنك السويسري من 1.4106 دينار إلى 1.411 دينار.