اجتماع في «الحكم المحلي» لبحث أزمة النفايات بـ4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 12:55 مساء
اجتماع في «الحكم المحلي» بحكومة الوفاق لبحث أزمة النفايات في 4 بلديات، 25 نوفمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شهدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث حل أزمة النفايات في 5 بلديات وهي «زليتن، وتاورغاء، وبني وليد، ومصراتة».

وتناول المجتمعون آلية تحديد المكبات، وحل أزمة النفايات، التي تقع ضمن اختصاصات الشركة العامة للخدمات مصراتة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن الاجتماع عقدته لجنة تحديد المكبات المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (749) للعام 2019، وقد حضره مستشار النائب الأول للمجلس الرئاسي عماد المنشوف، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومندوبي عدد من الوزارات والهيئات والحرس البلدي.

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