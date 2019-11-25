توريد 4 مضخات لآبار المياه في سيدي خليفة ببنغازي

جانب من أعمال توريد المضخات لمنطقة سيدي خليفة، 24 نوفمبر 2019. (بلدية بنغازي فيسبوك)

أعلنت بلدية بنغازي توريد أربع مضخات لآبار مياه الشرب بمنطقة سيدي خليفة.

وكشفت البلدية، في بيان، أن المضخات الأربع بقوة 15 حصانًا، وتهدف إلى تغذية المنطقة بمياه الشرب من آبار المياه الجوفية التي تصل إلى عمق 120 مترًا، لافتة إلى تسليمها للشركة العامة للمياه والصرف الصحي في بنغازي لتركيبها، حسب ما نشرته صفحتها على موقع «فيسبوك» أمس الأحد.

أقرأ أيضا بلدية بنغازي تبحث تغذية المحلات الغربية بمصادر مياه الشرب

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس صقر بوجواري، بحث في 10 نوفمبر الجاري، مع رئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بالمدينة، المهندس بوسيف السنوسي العبيدي، تنفيذ مشروع تغذية المحلات الغربية في البلدية بمصادر مياه الشرب.