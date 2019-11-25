«الأرصاد» يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشمال، متأثرة بمنخفض جوي يتمركز جنوب إيطاليا، مع تكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية، واحتمالية سقوط أمطار متفرقة غدًا على مناطق الجبل الأخضر والمرج وبنغازي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق الشمال الغربي بين 15 و21 درجة مئوية، وبين 20 و26 درجة مئوية على الشمال الشرقي، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الغربي بين 20 و26 درجة مئوية.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين لآخر على الساحل الممتد من طرابلس حتى مصراتة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح غربية ثم شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 15 و21 درجة مئوية.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

تتكاثر السحب اليوم على غالبية المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة غدًا على مناطق الجبل الأخضر والمرج وبنغازي، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح غربية ثم جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية ثم شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على السرير وتازربو، بينما تكون اليوم جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الكفرة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية.