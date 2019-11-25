«الرقابة على الأغذية» يرفض شحنة ملون غذائي من مالطا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 09:59 صباحا
جانب من شحنة الملون الغذائي المرفوضة، 25 نوفمبر 2019. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فيسبوك)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الإثنين، دخول شحنة «ملون غذائي» تبلغ 73 كرتونة، موردة من مالطا عبر منفذ مصراتة البحري.

وأوضح المركز أنه رفض الشحنة لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية من حيث احتوائها على اللون «E122» المحظور، حسب منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي إطار حملاته على الأسواق، رفض المركز خلال الأسبوع الماضي، دخول شحنة «طماطم كاتشب» تبلغ 1888 كرتونة موردة من الإمارات، عبر ميناء مصراتة البحري؛ بسبب «مخالفتها المواصفة القياسية الليبية رقم 2015/754 من حيث عدم إغلاق غطاء العبوة برقائق الألومنيوم، وكذلك وجود رواسب غريبة عليها»، كما رفض دخول شحنة «شاي أخضر-نابت» تبلغ 1400 صندوق، موردة من الصين، عبر ميناء مصراتة البحري؛ لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية من حيث ارتفاع نسبة السيقان فيها.

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