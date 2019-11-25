حدث في «مترو لندن».. سيدة ليبية تتصدى لجريمة كراهية ضد أسرة يهودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 08:55 صباحا
صورة من فيديو لواقعة تصدي سيدة ليبية لجريمة كراهية ضد أسرة يهودية في لندن، 24 نوفمبر 2019، (يوتيوب)

سلطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على واقعة تدخل السيدة الليبية أسماء شويخ لحماية أسرة يهودية، خلال وجودهم داخل قطار بمترو الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن، أمس الأحد، إذ تعرضوا إلى إساءات من رجل، ظل يصرخ في وجههم، ويخيف أطفالهم، حسب رواية شهود عيان.

وسجل أحد الأشخاص، ويدعى كريس أتكينز، الواقعة بكاميرا هاتفه، حيث ظهرت أسماء وهي تتجادل مع الرجل، دفاعا عن الأسرة، بينما ردد هو عبارات مسيئة إلى اليهود.

ويقول أتكينز، في حديثه إلى موقع الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، «الرجل كان يصرخ في أطفال العائلة اليهودية.. ولقد واجهته المرأة المسلمة حقا، بحزم واستمرار». 

توجيه الشكر
وأوضح أتكينز أن العائلة نزلت من القطار، بعد عدة محطات في ميدان ليستر، ومنحه الأب موافقته على مشاركة الفيديو على موقع التواصل «تويتر»، بينما أدرجت شرطة النقل البريطانية الواقعة ضمن جرائم معاداة السامية، ودعت لمن يتعرف على هوية الرجل الموجود في الفيديو أن يتصل بالأجهزة الأمنية.

ووجهت السفارة البريطانية لدى ليبيا، الشكر إلى أسماء شويخ على ما فعلته من أجل وقف «جريمة الكراهية تلك».

وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، اليوم الإثنين، «إلى أسماء شويخ.. أحسنتي فعلا بوقوفك ضد جريمة الكراهية التي استهدفت أسرة يهودية.. نحن فخورون بك».

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