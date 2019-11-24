استكمال صيانة بعض الأعطال بخدمة الإنترنت في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 24 نوفمبر 2019, 09:43 مساء
فني من شركة «هاتف ليبيا» خلال صيانة أحد مجمعات الاتصالات في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا» فرع بني وليد، أن فرق الصيانة التابعة لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية تمكنت من صيانة بعض الأعطال في خدمة الإنترنت بالمدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن أعمال الصيانة شملت محطات «واي ماكس»، ومنها صيانة محطة الدوائر شمال بني وليد.

وأكد الساعدي أن أعمال الصيانة جارية لبقية المحطات في المدينة، مضيفا أن الخدمات المتعلقة بالاتصالات والإنترنت «تعمل نسبيا بشكل جيد في المدينة لكنها ستتحسن بعد إتمام أعمال صيانة الأبراج والمحطات الخاصة بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية».

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