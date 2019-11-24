«مكافحة الظواهر السلبية» يحجز 500 مركبة بأجدابيا بسبب عدم تسجيلها

حملات مرورية من عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في أجدابيا, 24 نوفمبر 2019 (جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة)

قرر عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة، حجز 500 مركبة بمدينة أجدابيا، بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية وغير مسجلة بمنظومة المرور بالمدينة.

ووفق بيان للجهاز اليوم، يأتي القرار بعد انتشار موسع في عدة نقاط ومفترقات بالمدينة ومداهمات واسعة، يشنها عناصر الجهاز وفق قرار القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بخصوص تأمين ونقل جزء من حملات الجهاز لمدينة أجدابيا.

«مكافحة الظواهر السلبية»: قوة من الجهاز تتوجه إلى «مكان معلوم» بتكليف من القيادة العامة (صور)

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، قال أمس، إن فرقًا منه توجهت إلى «مكان معلوم، بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة».

وأضاف في بيان مساء اليوم السبت: «وصلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إلى المكان المعلوم، حيث جرى الاستعداد والبدء في الجمع الأول لتقديم التعليمات للعناصر وخطط العمل التي كُلف بها»، لكن الجهاز لم يسمِ في بيانه «المكان المعلوم»، حسبما جاء عبر صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».