باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 09:00 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (الإنترنت)

طالب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، الجهات الأمنية التابعة للوزارة باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة للقبض على المنسق العام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم «داعش» عماد فرج منصور الشقعابي.

جاء ذلك في كتاب اطلعت عليه «بوابة الوسط» وجهه باشاغا إلى كل من رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن مصراتة ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة ورئيس قوة العمليات الخاصة.

كما وجه باشاغا برقية مماثلة إلى النائب العام لإصدار مذكرة قبض بحق الشقعابي ورسالة أخرى إلى رئيس مصلحة الجوازات لوضع المذكور في قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.مشيرا إلى أن الشقعابي له العديد من العمليات بطرابلس وبنغازي وسبق له تهديد العديد من ضباط الشرطة بالقتل.

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