السراج يبحث مع ملك البحرين مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 08:12 مساء
فائز السراج، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة 24 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان للمجلس اليوم، أكد عاهل البحرين عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

فيما قال السراج، إن زيارته توفر «فرصة طيبة للتشاور»، وتحدث مع ملك البحرين عن مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات حرب طرابلس، و«التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت وتساهم في تفاقم الأزمة الليبية».

وبحسب البيان تطرقت المحادثات التي حضرها مستشار السراج للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى البحرين فوزي عبد العال، لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.

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