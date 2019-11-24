«اقتصاد البريقة» توزع السلع التمونية على الجمعيات التعاونية في البلدية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 24 نوفمبر 2019, 07:45 مساء
توزيع السلع التموينية على الجمعيات الاستهلاكية في البريقة. (الإنترنت)

باشرت مراقبة الاقتصاد في بلدية البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، اليوم الأحد، عملية توزيع السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمنطقة بعد استلامها منه صندوق موازنة الأسعار في أجدابيا.

وقال مراقب اقتصاد البريقة أحمد المقريف لـ«بوابة الوسط» إن السلع التي استلمتها مراقبة الاقتصاد من صندوق موازنة الأسعار في أجدابيا هي (سكر، وطماطم، وزيت، ودقيق مكس) وستوزع من قبل الجمعيات التعاونية حسب الكميات المحددة لكل مواطن مساهم فيها.

وأشار المقريف إلى أن الجمعيات التعاونية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية الاستهلاكية هي: جمعية بشر الواقعة في منطقة بشر، وجمعية الكرامة، وجمعية أفريقيا الواقعتان في منطقتي البريقة الجديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3500 في نصف ماراثون طرابلس