«أجوكو» ترفع إنتاج حقل مسلة 2900 برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 24 نوفمبر 2019, 04:32 مساء
موقع عمل في حقل مسلة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) نجحت في رفع الإنتاج اليومي لحقل مسلة بمقدار 2900 برميل، بعد ربط البئر( ح ح 54-65 ) بخط الإنتاج الجمعة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن «البئر المذكورة كانت من الآبار المهجورة في السابق منذالعام 1979 بحقل مسلة بسبب رداءة خصائص المكمن من حيث المسامية والنفاذية»، مشيرة إلى «إعادة الدخول لها وتغيير مسارها باستخدام تقنية الحفر الموجه المائل».

ونوهت إلى «إعادة الدخول للبئر من داخل أنابيب التغليف وتوجيه الحفر باستخدام أحدث تقنيات الحفر الموجه المسماة (جيوسفير474) في شهر أكتوبر 2018» . يشار إلى أن شركة الخليج العربي للنفط أول شركة في أفريقيا ومن أوائل الشركات على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية.

ودعا رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إلى «الاستمرار في هذه المشاريع الهادفة إلى زيادة الإنتاج والمحافظة على استقراره بما يصب في مصلحة كافة الليبيين».

وفي يونيو الماضي أعلنت «أجوكو» ربط 26 بئر نفط ميكانيكيًّا وكهربائيًّا؛ تنفيذًا لخطتها من أجل ربط كافة الآبار التابعة لها.

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