ميناء بنغازي يستقبل 25 حاوية دقيق و35 ألف و700 طن قمح

سفينة راسية في ميناء بنغازي البحري، 24 نوفمبر 2019.( الميناء فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الأحد، سفينة نقل الحاويات «كنت شيب فون» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 229 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وتتكون الحمولة من 25 حاوية دقيق، و13حاوية قهوة، ومواد غذائية منوعة، ومواد منزلية، ومواد تنظيف وأثاث وسجاد، ومواد دعائية، وإطارات وزجاج سيارات، و53 حاوية سيارات مستعملة استيراد أميركي، حسب تصريحات الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، المنشورة على صفحة الميناء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما استقبل الميناء السفينة «كنت شيب جوي» الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 204 حاويات بضائع، منها مواد غذائية، ومنزلية، وكهربائية، وحليب أطفال، وملابس وأدوات طبية، ومعدات إطفاء حريق، وأثاث وقرطاسية، وإطارات، ومواد تنظيف وبناء، ونايلو أرضيات، وألعاب، و118 حاوية سيارات استيراد أميركي.

ورست بالميناء، سفينة نقل الحبوب «سي ميراي» الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 35700 طن من حبوب القمح، بالتزامن مع رسو سفينة نقل السيارات «نبتون ٱڤرا » الوكيل الملاحي لشركة سيبتيموس سيفيروس للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 205 سيارات قادمة من السوق الأوروبية.

وينتظر مناء بنغازي البحري دخول سفينة نقل السيارات «قراند شيشيليا» الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكبلات الملاحية، غدا الإثنين، وعلى متنها 600 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.