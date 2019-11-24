عودة خدمة الهواتف الأرضية لمنطقتي الفرناج وتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 03:26 مساء
شبكة الهاتف المحمول، (الإنترنت: تعبيرية).

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، عودة خدمة الهواتف الأرضية لمنطقتي الفرناج وتاجوراء بعد انقطاع دام طوال أسبوع.

وأضحت المديرية في بيان أن رئيس وحدة هواتف مديرية أمن طرابلس تواصل مع مدير هاتف ليبيا، ورئيس غرفة شركة هاتف ليبيا بهدف إعادة خدمة الهواتف الأرضية، مشيدة باستجابة الشركة السريعة وإعادتها الخدمة لمنطقة الفرناج وتاجوراء، حسب ما نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتعاني ليبيا انقطاعا متكررا للخدمات الهاتفية يشمل مناطقها كافة على وقع عدم الاستقرار الأمني الذي تعيشه.

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