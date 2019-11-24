أوراق علمية هامة في المؤتمر الأول لبيئة الأعمال في ليبيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 24 نوفمبر 2019, 01:36 مساء
جانب من أعمال المؤتمر العلمي الأول حول بيئة الأعمال في ليبيا، 24 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)

بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول بيئة الأعمال في ليبيا، والذي ينطلق على مدار يومين، تحت شعار «الواقع والآفاق المستقبلية» وتنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، برعاية جامعة أجدابيا.

وشهد حفل الافتتاح تكريما خاصا لعبد السلام نوح كريم، أحد معلمي مدينة أجدابيا، بينما ألقت هند صالح البشاري أولى المحاضرات تحت عنوان «التفكير التصميمي في بيئة الأعمال».

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ويشمل المؤتمر عدة جلسات علمية مهمة منقسمة على مجموعتين، تُناقش خلالهما العديد من الأوراق البحثية من مختلف الجامعات الليبية المشاركة.

يشار إلى أن انطلاق المؤتمر تزامن مع افتتاح مدرج جامعة أجدابيا بعدما استكملت شركة «انتيبير جوس» أعمال الإنشاءات.

جانب من أعمال المؤتمر العلمي الأول حول بيئة الأعمال في ليبيا، 24 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)
جانب من أعمال المؤتمر العلمي الأول حول بيئة الأعمال في ليبيا، 24 نوفمبر 2019 (بوابة الوسط)
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