«تسييري أجدابيا» يقر مهلة للمعتدين على مقار الدولة

من اجتماع سابق للمجلس التسييري أجدابيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أمهل المجلس التسييري أجدابيا المعتدين على المقار الحكومية والممتلكات العامة التابعة للدولة الليبية أسبوعا لإخلائها.

ونوه مدير مكتب الإعلام بالبلدية، سعد المغربي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى تلقي المجلس شكاوي متكررة من مسؤولي القطاعات والأجهزة والشركات العامة في البلدية بشأن مقار اعتدى عليها مواطنون منذ أحداث ثورة 17 فبراير وعدم قدرتها على استعادتها وتأدية أعمالها فيها.

وأصدر رئيس المجلس التسييري أجدابيا، امبارك المنفي، تعليمات بإخلاء هذه المقار بعد انتهاء المدة المحددة التي حددها للمعتدين عليها، لتؤدي الجهات الحكومية بالبلدية أعمالها بالصورة المطلوبة دون عراقيل تعيق سير أعمالها.

