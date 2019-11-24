العثور على جثة مجهولة الهوية جنوب أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 24 نوفمبر 2019, 12:15 مساء
أعضاء مديرية أمن أجدابيا خلال تفقدهم موقع العثور على الجثة، 24 نوفمبر 2014 (صفحة المديرية فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، اليوم الأحد، العثور على جثة مجهولة الهوية على بعد 18 كيلومترا جنوب المدينة.

وقالت وحدة الإعلام بالمديرية إن قسم البحث الجنائي تلقى معلومات تفيد بأن هناك جثة متحللة ملقاة في أحد المواقع الصحراوية على بعد 18 كيلو مترا جنوب المدينة، حسب ما نشرت مديرية أمن أجدابيا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضحت أنه جرى إخطار النيابة العامة والانتقال إلى الموقع، رفقة فريق من الهلال الأحمر فرع أجدابيا، الذين عملوا على انتشال الجثة ونقلها وحفظها في مستشفى الشهيد محمد المركزي التعليمي بالمدينة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي 19 نوفمبر الحالي، انتشل أعضاء قسم البحث الجنائي بأجدابيا، رفقة الهلال الأحمر، جثتين مجهولتي الهوية 80 كيلومترا جنوب المدينة، بعد أن أبلغ عنهما أحد المواطنين.

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