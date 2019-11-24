بالفيديو.. انتشار أمني كثيف في بنغازي

أفراد قسم المرور بمديرية أمن بنغازي خلال انتشارهم في شوارع المدينة، 24 نوفمبر 2019 (مديرية أمن بنغازي فيسبوك)

تشهد مدينة بنغازي، اليوم الأحد، انتشارا أمنيا كثيفا بمفترقات المدينة، تزامنا مع بدء عمل أعضاء الدفعة الجديدة من منتسبي قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن المدينة.

ونوه بيان لمديرية أمن بنغازي بالجهد الذي يبذله أعضاء الدفعة الجديدة مع زملائهم من منتسبي قسم المرور والتراخيص بالمدينة، لتأمين وتنظيم خطوط السير وفقا للخطة الموضوعة، حسب ما نشرت المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى أن المديرية وضعت خطة مرورية لتنظيم خطوط السير ببنغازي تشمل توزيع أكثر من ألف ضابط، وضابط صف، وفرد من أفراد المديرية، على كافة الشوارع الحيوية، إضافة إلى توفير العشرات من المعدات والآلات والمركبات المساعدة لهم.

كانت بلدية بنغازي أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في منتصف الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بين الاتجاهين لمعالجة أسباب حوادث المركبات الآلية في الطريق السريع وللحد منها.