مهلة 30 يوما لمربي الدواجن في بنغازي للالتزام بالنظافة

مزرعة دواجن. (أرشيفية: الإنترنت).

أمهل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مربي وأصحاب محال الدواجن في بنغازي مهلة 30 يوما لتحسين أدائها والالتزام بالنظافة والجودة والاشتراطات المطلوبة.

وأوضح المركز في بيان أنه عقد اجتماعا لمناقشة «تحسين تقديم الخدمات للمواطن والمحافظة على الأداء الحسن من قبل بعض السلخانات الخاصة بالدواجن وتحسين الأداء والجودة فى الآخريات، مع إعطاء فرصة زمنية أقصاها ( 30 ) يوما لتحسين الوضع القائم في عديد منها بما لا يؤدى إلي الارتباك فى عمليات التربية والبيع».

ونبه إلى مخاطر حقيقية يعاني منها مربو الدواجن، متمثلة في الديون من المصرف الزراعي ومصانع الأعلاف وشركات الأدوية بالإضافة إلى الأطباء المشرفين على الحظائر، مشيرا إلى أنه ومراعاة لهذه الظروف سوف يتم الإرشاد والتوعية مع الاتفاق على أن يتم غلق العديد من السلخانات من قبل الجهات الضبطية فى حال استمرار وضعها القائم دون ما إعادة صيانة وأعمال نظافة».

وقام المركز بحملات تفيتش رقابية لمتابعة السلخانات الخاصة بالدواجن في بلدية بنغازي وضواحيها الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه عقد في الوقت ذاته اجتماعا بحضور مدير فرع «الرقابة على الأغذية» ببنغازي عبد الرحمن بن عمران، ورئيس الاتحاد العام لمربي الدواجن بن بله السحاتي بمقر المركز في المدينة.