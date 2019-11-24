مهلة 30 يوما لمربي الدواجن في بنغازي للالتزام بالنظافة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 01:25 صباحا
مزرعة دواجن. (أرشيفية: الإنترنت).

أمهل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مربي وأصحاب محال الدواجن في بنغازي مهلة 30 يوما لتحسين أدائها والالتزام بالنظافة والجودة والاشتراطات المطلوبة.

وأوضح المركز في بيان أنه عقد اجتماعا لمناقشة «تحسين تقديم الخدمات للمواطن والمحافظة على الأداء الحسن من قبل بعض السلخانات الخاصة بالدواجن وتحسين الأداء والجودة فى الآخريات، مع إعطاء فرصة زمنية أقصاها ( 30 ) يوما لتحسين الوضع القائم في عديد منها بما لا يؤدى إلي الارتباك فى عمليات التربية والبيع».

ونبه إلى مخاطر حقيقية يعاني منها مربو الدواجن، متمثلة في الديون من المصرف الزراعي ومصانع الأعلاف وشركات الأدوية بالإضافة إلى الأطباء المشرفين على الحظائر، مشيرا إلى أنه ومراعاة لهذه الظروف سوف يتم الإرشاد والتوعية مع الاتفاق على أن يتم غلق العديد من السلخانات من قبل الجهات الضبطية فى حال استمرار وضعها القائم دون ما إعادة صيانة وأعمال نظافة».

وقام المركز بحملات تفيتش رقابية لمتابعة السلخانات الخاصة بالدواجن في بلدية بنغازي وضواحيها الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه عقد في الوقت ذاته اجتماعا بحضور مدير فرع «الرقابة على الأغذية» ببنغازي عبد الرحمن بن عمران، ورئيس الاتحاد العام لمربي الدواجن بن بله السحاتي بمقر المركز في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
مكاسب الدينار أمام الدولار.. أسبابها داخلية أم خارجية؟
ليبيا
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
كعكة الاستثمار في ليبيا تفتح شهية الفرنسيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: دعوة إلى وقف «الهجوم» على طرابلس.. وتحذير من «محاولات» روسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تحذر من خطورة «الثورة الإلكترونية» على صحة المراهقين