الحكومة الموقتة تخصص 8 ملايين دينار لمواجهة الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 10:44 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني (الإنترنت- أرشيفية).

أعلنت الحكومة الموقتة، مساء اليوم السبت، تخصيص ثمانية ملايين دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية للحد من آثار الفيضانات في عدد من المناطق.

وأوضح بيان للحكومة أنها قررت إعطاء الإذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل المبلغ لصالح لجنة الأزمة والطوارئ بوزارة الشؤون الاجتماعية «للحد من آثار الفيضانات في عديد المناطق، على أن يتم الخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019»، حسب صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

وتوفيت امرأة وطفلاها، وفُقدت رضيعة، في أكتوبر الماضي ببلدية أم الرزم (32 كلم شرق مدينة درنة)، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة. وبعد الحادثة ناشد المجلس التسييري للبلدية الجهات المسؤولة في الدولة ضرورة تقديم الدعم والمساندة للبلدية لمواجهة الفيضانات.

وكانت الحكومة الموقتة أعلنت في أواخر يوليو الماضي «تخصيص 26 مليون دينار لتدارك مخاطر فصل الشتاء في بلديات منطقة بنغازي الكبرى، للصرف عليها من خلال لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي».

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