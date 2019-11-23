مؤسسة النفط تدعم بلديات حوض مرزق بمعدات ضخ مياه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 10:18 مساء
مؤسسة النفط تدعم بلديات حوض مرزق بمعدات ضخ مياه (مؤسسة النفط)

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، معدات ضخ مياه لكل من بلديات مرزق والشرقية والقطرون ووادي عتبة وتراغن في حوض مرزق، في إطار برامج التنمية المستدامة للمؤسسة، وكجزء من الاتفاقية المشتركة المبرمة مع شركة «إيني- شمال أفريقيا».

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، تتمثل هذه المعدات في 23 مضخة غاطسة لمياه الشرب موزعة على بلديات حوض مرزق، و4 مضخات لدفع مياه الصرف الصحي وكوابل كهربائية ولوحات تحكم للمضخات لكل من القطرون والشرقية ومرزق، و8 مولدات كهربائية لصالح كل من مستشفى القطرون ومستشفى تساوه؛ لحل المختنقات بمواقع أخرى من بلديات حوض مرزق.

حضر مراسم التسليم متابع المشاريع بإدارة التنمية عادل بن قبلية، ومنسق مشاريع التنمية المستدامة بشركة «إيني- شمال أفريقيا» عبد الرؤوف موسى، ومدير شركة المياه والصرف الصحي عبدالله عمورة، وعضو لجنة التواصل بحوض مرزق عمر علي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
مكاسب الدينار أمام الدولار.. أسبابها داخلية أم خارجية؟
ليبيا
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
كعكة الاستثمار في ليبيا تفتح شهية الفرنسيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: دعوة إلى وقف «الهجوم» على طرابلس.. وتحذير من «محاولات» روسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تحذر من خطورة «الثورة الإلكترونية» على صحة المراهقين