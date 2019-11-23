وفد من مصلحة المطارات يزور مؤتمر ومعرض الأمن والسلامة بباريس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 09:52 مساء
وفد من مصلحة المطارات يزور مؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العالمي (ميليبول باريس), (مصلحة المطارات)

زار وفد من مصلحة المطارات مؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العالمي (ميليبول باريس)، الذي انعقدت فعاليات دورته الحادية والعشرين خلال الفترة من 19 وحتى 22 نوفمبر الجاري في باريس، برعاية وزارة الداخلية الفرنسية.

ووفق بيان للمصلحة اليوم، يهدف المؤتمر والمعرض لمشاركة واستعراض أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الأمن والسلامة وتطبيق استخداماتها في القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الطيران المدني.

وشددت المصلحة على أن المشاركة في هذه الفعاليات تتيح الفرصة لمديري الإدارات والمختصين المشاركين من طرف المصلحة للاجتماع مع الشركات المصنعة ومناقشة عروضها، وإمكانية تلبية الاحتياجات والمنتجات اللازمة لتشغيل المطارات التابعة للمصلحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
مكاسب الدينار أمام الدولار.. أسبابها داخلية أم خارجية؟
ليبيا
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
كعكة الاستثمار في ليبيا تفتح شهية الفرنسيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: دعوة إلى وقف «الهجوم» على طرابلس.. وتحذير من «محاولات» روسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تحذر من خطورة «الثورة الإلكترونية» على صحة المراهقين