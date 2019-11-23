القوات البحرية تعلن إنقاذ 57 مهاجرا قرب حقل البوري

عدد من المهاجرين الذين أعلن مكتب الإعلام بالقوات البحرية إنقاذهم قرب حقل البوري. (الإنترنت).

أعلن مكتب الإعلام بالقوات البحرية إنقاذ 57 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بالقرب من حقل البوري، شمال غرب طرابلس اليوم السبت.

وأوضح المكتب أنه تم تكليف مندوب من قبل جهاز حرس السواحل لمتابعة عملية الإنقاذ التي قامت بها إحدى القاطرات العاملة بالحقل، التي تحمل رخصة عمل ليبية، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنزال المهاجرين بطرابلس، حسب صفحة المكتب على موقع «فيسبوك».

وشدد المكتب على «رفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لجهاز حرس السواحل التابع لها؛ بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية في المياه الليبية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب إنقاذ 284 مهاجرًا، من خلال أربع عمليات إنقاذ في الساحل الغربي، وجرى إنزالهم في ميناء طرابلس البحري. وقال الناطق الرسمي للقوات البحرية، إن الزورق «فزان» التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس، أبحر في مهمة بحث وإنقاذ، الأربعاء الماضي، وقام بأربع عمليات ناجحة في مناطق «شمال القره بوللي، وشمال طرابلس، وشمال الزواية، وشمال أبوكماش»، وتمكن من تقديم المساعدة للمهاجرين وإنزالهم في ميناء طرابلس.