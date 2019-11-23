المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، فرض حظر جوي «فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها»، مرجعًا ذلك إلى تقدم قوات القيادة العامة نحو العاصمة.

وأوضح في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أن الحظر يشمل سبعة مواقع هي: منطقة المايا ومصنع القماس والكلية العسكرية بنات ومزرعة النعام وغرب منطقة القربولي ومنحى الطريق ومفترق الطرق، مشيرًا إلى استثناء مطار معيتيقة من الحظر «نظرًا لأنه يتم الحاجة إليه إنسانيًّا»، مطالبًا مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمسافرين بالالتزام بفرض الحظر

وأكد المسماري أنه سيمنع الطيران منعًا باتًّا في المنطقة إلا بالتنسيق المسبق مع القيادة العامة، موضحًا أن إذن الطيران يتم الحصول عليه من القائد العام، مشيرًا إلى إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي في وقت سابق.