«مكافحة الظواهر السلبية»: قوة من الجهاز تتوجه إلى «مكان معلوم» بتكليف من القيادة العامة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 09:08 مساء
عدد من السيارات التي تحمل عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية. تغادر بنغازي. (صفحة الجهاز على فيسبوك).

قال جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي إن فرقا منه توجهت إلى «مكان معلوم، بتكليف من القيادة العامة للقوات المسلحة»، مضيفا في بيان له مساء اليوم السبت: «وصلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة الي المكان المعلوم حيث جرى الإستعداد والبدء في الجمع الأول لتقديم التعليمات للعناصر و خطط العمل التي كُلف بها»، لكن الجهاز لم يسم في بيانه «المكان المعلوم»، حسبما جاء عبر صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

وأوضح الجهاز في وقت سابق اليوم، أن المهمة التي كلفت بها قوة من عناصره «ستشكل فارقًا في فرض الأمن في كافة ربوع الوطن» على أن يعودوا إلى بنغازي.

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