نجاح 4 عمليات قلب مفتوح لأطفال بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 23 نوفمبر 2019, 05:59 مساء

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب بمركز طبرق الطبي في إجراء أربع عمليات قلب مفتوح لأطفال من مختلف المدن والمناطق الليبية، وذلك برعاية من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة في توطين العلاج وتقريب الخدمة الطبية للمرضى.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، السبت، إن «العمليات كانت للأطفال أيوب علي إبراهيم من شحات، ثلاث سنوات، وحالته عبارة عن ثقب بين الأذينين، والطفلة سلسبيل مبروك محمد، تبلغ من العمر تسع سنوات من إجدابيا، وحالتها عبارة عن ثقب بين الأذينين، والطفل نور نصر إدريس، أربعة أشهر من البيضاء، وحالته ربط وصلة شريانية، والطفل طاهر بشير عبدالسلام، عمره سنة من بنغازي، وحالته ربط وصلة شريانية».

إجراء 1000عملية قسطرة في «طبرق الطبي» خلال 2019

وأكد مكتب الطاقم الطبي نجاح العمليات ووجود الأطفال تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق.

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