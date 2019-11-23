ترحيل 34 مهاجرا غير شرعي مصابين بـ«الإيدز» من طبرق

رحَّل فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق 34 مهاجرا غير شرعي مصابين بـ«مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي».

وقال رئيس قسم الإيواء والترحيل بالفرع، العقيد فائز إرحومة، لـ«بوابة الوسط» السبت إن «جهاز مكافحة الهجرة ألقى القبض على مهاجرين غير شرعيين الأيام الماضية من الجنسية المصرية والسودانية وعددهم 34 مهاجرا».

وأضاف: «عند إجراء الفحص عليهم تبين أنهم مصابون بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي».

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ولفت إرحومة إلى أنه جرى «ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دولهم عن طريق منفذ السلوم البري، بعد استيفاء كل الإجراءات الخاصة بهم، لأنهم دخلوا ليبيا بطريقة غير قانونية».