ترحيل 34 مهاجرا غير شرعي مصابين بـ«الإيدز» من طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 23 نوفمبر 2019, 05:35 مساء

رحَّل فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق  34 مهاجرا غير شرعي مصابين بـ«مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي».

وقال رئيس قسم الإيواء والترحيل بالفرع، العقيد فائز إرحومة، لـ«بوابة الوسط» السبت إن «جهاز مكافحة الهجرة ألقى القبض على مهاجرين غير شرعيين الأيام الماضية من الجنسية المصرية والسودانية وعددهم 34 مهاجرا».

وأضاف: «عند إجراء الفحص عليهم تبين أنهم مصابون بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي».

«تسييري طبرق» يطالب الجهات الأمنية بترحيل أي وافد يحمل مرضا معديا

ولفت إرحومة إلى أنه جرى «ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دولهم عن طريق منفذ السلوم البري، بعد استيفاء كل الإجراءات الخاصة بهم، لأنهم دخلوا ليبيا بطريقة غير قانونية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض وخطورة نقص فيتامين B12