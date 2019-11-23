«النهر الصناعي»: صيانة البئر «57» بالحقل الجنوبي لرفع معدلات إنتاج المياه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 04:37 مساء
تركيب مضخة البئر رقم «57» بالحقل الجنوبي, (النهر الصناعي)

انتهت فرق الصيانة بمشروع النهر الصناعي من تركيب مضخة البئر رقم «57» بالحقل الجنوبي اليومين الماضيين لسد العجز بالإمداد المائي، بعد إجراء كل أعمال الصيانة بالورشة المركزية واختبارات التشغيل الأمثل لها.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز أن فرق الصيانة نفذت خطة استخراج وصيانة وتركيب المضخات بحقول الآبار، للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز بالإمداد المائي الناتج عن أعمال التخريب والسرقة للمحولات الكهربائية لرؤوس الآبار.

ولفت البيان إلى أن عمليات الصيانة تتم على الرغم من كل الصعوبات اللوجستية، المتمثلة في عدم توفير الوقود والتموين لمواقع حقول آبار المنظومة بالجنوب.

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