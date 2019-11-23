تطعيم 6 آلاف مواطن ضد الإنفلونزا الموسمية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 02:32 مساء
تطعيم مواطن ضد الإنفلونزا الموسمية في زليتن (صفحة بلدية زليتن على فيسبوك)

أعلنت بلدية زليتن، تطعيم ما يزيد على ستة آلاف مواطن ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، في حملة انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، تحت إشراف مكتب الرعاية الصحية بالبلدية.

وقال مدير المكتب ميلاد مختار إسبيقة، إن «العدد المستهدف من الحملة 17 ألف مواطن، وتجرى عملية التطعيم في وحدة الرعاية الصحية الأولية ومركز زليتن للسكري والغدد الصماء»، حسب بيان نشرته البلدية، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وتستهدف الحملة «النساء الحوامل في جميع مراحل الحمل، ومقدمي الخدمات الصحية، والمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي، والمصابين بالمرض من عمر ستة أشهر، وغير المصابين ممن يزيد عمرهم على 55 سنة». ومن المقرر تشكيل فرق لتطعيم طلبة مرحلة التعليم الأساسي، خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.

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وفي 16 نوفمبر، بدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا للعام 2019، على أن تستمر حتى 28 من الشهر ذاته، وأصدر مدير عام المركز، بدر الدين النجار، تعميما إلى مشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا يحدد الفئات المستهدفة من الحملة، وهي: «مقدمو الخدمة الصحية، والنساء في جميع مراحل الحمل، ومن يعانون من أمراض مزمنة منها (مرض السكري، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري والكلى والجهاز العصبي)».

تطعيم مواطن ضد الإنفلونزا الموسمية في زليتن (صفحة بلدية زليتن على فيسبوك)
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