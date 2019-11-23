الأرصاد: 25 عقدة سرعة الرياح غدا على بنغازي والجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين من رياح غربية قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، تكون جنوبية شرقية على بنغازي والجبل الأخضر، وتصل سرعتها غدا، إلى 25 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن يكون البحر قليل الاضطراب غدا على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، ويبلغ أقصى ارتفاع للموج 1.5 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية، تتحول تدريجيا إلى غربيا سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج اليوم، وأقصى ارتفاع له يبلغ مترا واحدا، بينما يكون قليل الاضطراب غدا على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، ويصل ارتفاع الموج إلى 1.5 متر.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ظهر اليوم على ساحل رأس لانوف.

- الرياح جنوبية شرقية بينما تكون شمالية شرقية على ساحل طبرق، سرعتها بين 10 و20) عقدة، وتصل إلى 25 عقدة غدا على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج، إذ يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و1.25 متر.

- درجة حرارة سطح البحر تترواح بين 22 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.