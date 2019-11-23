«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق الشمال غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يميل طقس اليوم إلى الاستقرار النسبي على غالبية مناطق ليبيا، في حين يشهد تقلبات جوية غدا، على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق الشمال تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا غدا على مناطق الشمال الشرقي، بينما تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وبين 25 و32 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار غدا وبعد غد على بعض المناطق الساحلية.

- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى غربية نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر اليوم على مناطق الخليج، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة الإثنين على سهل بنغازي والجبل الأخضر.

- الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، غدا، مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق الجبل الأخضر.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا غدا، قبل أن تنخفض الإثنين على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار.

- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها خفيفة إلى معتدلة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة، والإثنين على جميع المناطق.