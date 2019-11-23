«الرقابة على الأغذية» يرفض شحنة مشروب غازي من مصر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 10:35 صباحا
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية (أرشيفية: الإنترنت)

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، دخول شحنة مشروب غازي «شويبس» تبلغ 24 ألف صندوق، موردة من مصر عبر منفذ مساعد البري.

وأوضح المركز أنه رفض الشحنة لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية من حيث وجود اللون «k122 الكارميزون» المحظور، حسب منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي إطار حملاته على الأسواق، رفض المركز خلال الأسبوع الماضي، دخول شحنة «طماطم كاتشب» تبلغ 1888 كرتونة موردة من الإمارات، عبر ميناء مصراتة البحري؛ بسبب «مخالفتها المواصفة القياسية الليبية رقم 2015/754 من حيث عدم إغلاق غطاء العبوة برقائق الألومنيوم، وكذلك وجود رواسب غريبة عليها»، كما رفض دخول شحنة «شاي أخضر-نابت» تبلغ 1400 صندوق، موردة من الصين، عبر ميناء مصراتة البحري؛ لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية من حيث ارتفاع نسبة السيقان فيها.

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