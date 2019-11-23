عماري زايد يكلف بصرف مكافآت الإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 10:09 صباحا
أحد المراقبين في لجنة امتحانات بطبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، إدارة الشؤون الإدارية والمالية بصرف مكافآت لجان الإشراف على امتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) للعام الدراسي 2018-2019.

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وحسب بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، فقد أكد العماري، خلال لقاء جمعه بعدد من مديري الإدارات بالوزارة الأربعاء، «ضرورة استكمال صرف مكافآت لجان امتحانات الشهادة الثانوية»، مشددا على «ضرورة مراجعة وتنظيم بيانات مكافآت اللجان والتأكد من صحتها وتدقيقها قبل المباشرة في عملية الصرف».

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